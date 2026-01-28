Ex pugile evade dai domiciliari e perseguita l'ex influencer Zoe Mallucci: arrestato per stalking

Un ex pugile di 41 anni, ai domiciliari con braccialetto elettronico, è tornato sotto casa dell’ex compagna influencer. Dopo un mese di irreperibilità, è stato fermato dalla polizia e arrestato con l’accusa di stalking.

Si è presentato di nuovo sotto casa dell’ex compagna nonostante fosse sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Un uomo di 41 anni, ex pugile, è stato bloccato e arrestato dalla polizia dopo un mese in cui aveva fatto perdere le proprie tracce.

La vicenda ruota attorno a Zoe Mallucci, influencer che aveva deciso di chiudere la relazione. Dopo la rottura, l’uomo avrebbe iniziato a seguirla con insistenza, fino a spingerla a rivolgersi alle forze dell’ordine per le condotte ritenute persecutorie.

Già sottoposto alla misura dei domiciliari, il 41enne aveva violato le prescrizioni. In un precedente intervento, quando gli agenti erano arrivati su richiesta della donna, aveva tentato la fuga inserendo la retromarcia e facendo cadere a terra due poliziotti, nel tentativo di allontanarsi.

Quell’episodio aveva portato il giudice per le indagini preliminari a sostituire i domiciliari con il carcere. Da quel momento l’uomo era diventato irreperibile, dando inizio a un periodo di latitanza durato circa un mese.

Sabato scorso si è ripresentato nei pressi dell’abitazione della donna. Gli agenti del XV distretto Ponte Milvio lo hanno riconosciuto. Alla loro vista ha provato di nuovo a scappare, ma dopo una colluttazione è stato fermato e arrestato con l’accusa di stalking.