Paola Barale: Guadagnavo un milione di lire a serata come sosia di Madonna

Paola Barale ha ricordato i suoi esordi a La volta buona, ospite di Caterina Balivo martedì 15 aprile. L’attrice ha raccontato di aver iniziato a lavorare a 18 anni come sosia di Madonna, rivelando anche il compenso che percepiva a fine anni ’80: “Mia mamma mi dava cinquemila lire a settimana, poi ho iniziato a guadagnare tanto… molto di più”, ha detto. Incoraggiata dalla conduttrice, Barale ha spiegato: “Per una comparsa prendevo circa 1 milione di lire a serata”.

Nel corso dell’intervista si è poi commossa parlando della madre Carla, scomparsa il 1° marzo e malata di Alzheimer: “La stuzzicavo sempre quando andavo a trovarla, per farla sorridere. Non era affettuosa o generosa, ma non mi è mai mancato l’affetto, sapevo che mi voleva bene”. Barale ha aggiunto che la malattia della madre è stata una prova difficile soprattutto per il padre: “Non era una bella situazione, è andata meglio così… ce ne siamo fatti una ragione”. Infine ha rivolto un saluto affettuoso alla madre dicendo: “Andiamo avanti e parliamo di cose belle, ciao mammina”, mandando un bacio verso il cielo.