Arriva My Love Story with Yamada-kun at Lv999

L’AMORE AI TEMPI DEI VIDEOGAME: ARRIVA MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999!

Star Comics porta in Italia My Love Story with Yamada-kun at Lv999, il manga di Mashiro che ha fatto emozionare milioni di appassionati, anche grazie all'anime diventato subito cult. Una tenera e divertente commedia romantica che racconta il fiorire di un amore improbabile in mezzo alle avventure di un videogioco online.

L’attesa è finita: arriva finalmente in Italia My Love Story with Yamada-kun at Lv999, manga a tema sentimentale scritto e disegnato dalla talentuosa Mashiro. L’opera ha conquistato tantissimi fan sparsi in tutto il mondo, dando anche vita a una serie anime disponibile su Crunchyroll, già diventata cult dopo una sola stagione, e a un film live action. A partire dal 22 aprile, grazie a Star Comics, anche i lettori italiani potranno immergersi nelle romantiche atmosfere di My Love Story with Yamada-kun at Lv999.

A volte l’amore è come il boss finale di un videogioco. Così pensa Akane, la protagonista del manga di Mashiro, e non ha tutti i torti. Le relazioni sono complicate, spesso ci mettono a dura prova con una sfida dopo l’altra da cui non sempre si esce vincitori. E quando ci sono di mezzo anche quelle virtuali, la situazione si fa ancora più complicata: Akane, infatti, è stata brutalmente scaricata dal fidanzato per un’altra ragazza, conosciuta su Forest of Savior, un videogioco online che permette a tanti player di giocare insieme e scontrarsi. Con il cuore a pezzi, Akane decide quindi di sfogarsi, combattendo contro mostri virtuali proprio nello stesso gioco, a cui il suo ex l’aveva introdotta. In questo frangente si imbatte in Yamada, un noto pro-gamer che fa parte della sua stessa gilda (cioè un gruppo di giocatori uniti da uno scopo comune).

Il primo incontro non è dei più promettenti: lui è freddo, scostante, tanto abile nei videogiochi quanto impacciato nei rapporti sociali. Non ha mai avuto una ragazza, e pensa che sia molto meglio dedicare il proprio tempo ai videogiochi piuttosto che a sciocchezze come l’amore. Forse, però, dovrà ricredersi, perché da questo incontro virtuale potrebbe nascere un sentimento più che reale. Fortuna vuole, infatti, che poco dopo i due si incontrino di persona a un evento dal vivo, organizzato per festeggiare il primo anno di vita di Forest of Savior. Qui, Akane si imbatte nell’ex, accompagnato dalla nuova fiamma, e per far bella figura finge che Yamada-kun sia il suo nuovo ragazzo. Da lì in poi, tra una sessione di gioco e l’altra, i due avranno sempre più occasioni di incontrarsi, e la loro relazione inizierà a salire di livello, mentre le loro vite si intrecciano con quelle di altri gamer.

My Love Story with Yamada-kun at Lv999 è una commedia romantica di quelle che scaldano il cuore, dal tono leggero e scanzonato ma capace di regalare momenti di toccante profondità, scavando a fondo nella psiche dei personaggi. Una storia irresistibile in pieno stile nipponico, che racconta con incredibile delicatezza e humor il fiorire di un amore giovanile e la complessità delle relazioni moderne. Una lettura imperdibile non solo per gli amanti del romance, ma anche per i gamer incalliti.

Il primo volume di My Love Story with Yamada-kun at Lv999 sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 22 aprile, al prezzo di 7,50€. In omaggio con il primo volume, solo nelle fumetterie aderenti, si potrà avere una speciale card in PVC. Inoltre, per festeggiare l’arrivo del manga, verrà allestito un Cafè a tema a Modena, in collaborazione con Keik e Star Shop Modena. Durante la giornata di sabato 26 aprile saranno disponibili presso la pasticceria dei gadget esclusivi dedicati alla serie di Mashiro e tante altre sorprese.