WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE ARRIVA SU CONSOLE

Bandai Namco Europe ha annunciatoWE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE, una remaster completa in arrivo il 2 giugno per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, che avrà anche nuove caratteristiche per divertirsi ancora di più!

Nel corso della missione del Principe per ripristinare lo scintillio nei cieli, i giocatori ritorneranno nell’universo di Katamari per correre e raccogliere tonnellate di oggetti in classi scolastiche, zoo, il mondo e anche lo spazio. Potranno anche rotolare da soli oppure entrare nella modalità multiplayer offline per farlo con un amico e cercare di creare il Katamari più grande oppure lanciarsi una sfida.

Questa Remaster aggiunge nuove feature che includono cinque nuove sfide che riporteranno i giocatori all’infanzia del Re del Cosmo! Non solo, con la Selfie Camera saranno anche in grado di fare fotografie e potranno personalizzare la musica in sottofondo con le loro canzoni preferite di We Love Katamari.

Per il trailer:





WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE sarà disponibile dal 2 giugno 2023 per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Per chi non volesse aspettare a rotolare per il mondo,Katamari Damacy REROLL sarà disponibile come Game Trial su Nintendo Switch dal 20 al 26 febbraio. I giocatori con un’iscrizione attiva a Nintendo Switch Online possono scaricare gratuitamente il gioco dal Nintendo eShop e divertirsi conKatamari Damacy REROLL per un periodo limitato di tempo.

