Luca Barbareschi: Pentito di aver lasciato mia moglie incinta per un'altra donna

Luca Barbareschi, ospite a La volta buona, ha chiesto pubblicamente scusa alla figlia Angelica per un errore compiuto anni fa. L’attore e regista ha ricordato il momento in cui lasciò la moglie Patrizia Fachini, incinta di tre mesi, perché si era innamorato di Lucrezia Lante della Rovere. All’epoca Barbareschi e Fachini avevano già due figlie, Beatrice ed Eleonora.

Durante l’intervista, Barbareschi ha ammesso di ritenere giusta la decisione di separarsi dalla prima moglie, ma ha espresso dispiacere nei confronti di Angelica: “Lei è quella che ha più sofferto tra tutti”, ha detto. L’attore ha aggiunto di essere pentito di aver abbandonato la famiglia in quel momento: “Oggi non lascerei mai più una donna incinta, starei a casa ad aspettare che le mie figlie crescano”. Ha sottolineato anche quanto venga spesso sottovalutata la responsabilità di mettere al mondo un figlio.

Nel corso della puntata, Barbareschi ha raccontato a Caterina Balivo di aver partecipato a Ballando con le stelle nel tentativo di riconquistare Elena Monorchio, sua attuale moglie dal 2015. La relazione, però, sta attraversando un periodo difficile. “Mia moglie è incredibile, intelligente e bellissima. Io non posso non amarla, l’ho fatta soffrire in alcuni momenti, ma io ho amato lei e starò solo con lei. Fine”.

Potrebbe interessarti anche:

Luca Barbareschi a Ballando con le Stelle per sostenere il Teatro Eliseo

Luca Barbareschi, noto attore e regista, ha recentemente partecipato all'edizione 2024 di "Ballando con le Stelle", esibendosi nonostante gravi infortuni. Durante un evento al Teatro Eliseo, di cui è ...

Domenica In: Alan Friedman smentisce la lite con Luca Barbareschi a Ballando con le Stelle

Oggi, durante la trasmissione "Domenica In", Alan Friedman ha affrontato le voci riguardanti una presunta lite con Luca Barbareschi avvenuta nel corso di "Ballando con le Stelle". Il giornalista ha ...

Luca Barbareschi conduce il nuovo esperimento sociale della Rai: 'Se mi lasci non vale', sei coppie in crisi alla prova

La Rai è pronta a lanciare il nuovo reality show "Se mi lasci non vale", condotto da Luca Barbareschi, a partire dal 21 ottobre 2024. Il programma, strutturato in cinque puntate, si propone come un ...