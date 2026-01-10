Pagina Facebook Mia Moglie: perquisiti una donna e un 24enne per la gestione del gruppo

Perquisizioni a Roma e nel Sud Italia dopo le segnalazioni su una pagina Facebook dedicata alla condivisione di immagini di donne senza consenso. Identificati gli amministratori, sequestrati dispositivi informatici.

La Polizia di Stato ha eseguito i decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Roma nei confronti delle persone ritenute coinvolte nella creazione e nella gestione della pagina Facebook "Mia Moglie", finita al centro di numerose segnalazioni lo scorso agosto.

Le attività investigative hanno consentito di individuare una donna di 52 anni e un giovane di 24 anni, oltre a ricostruire il ruolo del titolare dell’account con cui veniva amministrato il gruppo: un uomo di 70 anni, residente nel Leccese, deceduto il 30 marzo 2025.

Le perquisizioni sono state eseguite dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, con il supporto del C.O.S.C. di Bari e della S.O.S.C. di Lecce. Durante gli accertamenti sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici, ora sottoposti ad analisi per verificare eventuali responsabilità penali.

Il gruppo, composto da migliaia di utenti, permetteva la pubblicazione e la discussione di immagini di donne presentate come mogli o compagne, spesso senza alcuna autorizzazione delle persone ritratte. I commenti associati ai contenuti avevano contribuito ad aumentare l’attenzione delle autorità.

Dopo la segnalazione della Polizia Postale, la piattaforma Facebook ha collaborato con gli investigatori e ha disposto la chiusura definitiva della pagina, interrompendo così la diffusione del materiale contestato.