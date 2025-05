Federica Pellegrini a Le Iene: Sul caso Sinner trattamento diverso, ma non l'ho accusato

Home / Social News / Federica Pellegrini a Le Iene: Sul caso Sinner trattamento diverso, ma non l'ho accusato

Federica Pellegrini è tornata a parlare del caso Sinner nel corso di un’intervista con Nicolò De Devitiis andata in onda su Le Iene, dopo le numerose critiche ricevute sui social. La campionessa di nuoto ha chiarito le sue dichiarazioni precedenti, sottolineando che non ha mai accusato Jannik Sinner di uso intenzionale di doping, ma ha voluto evidenziare una gestione diversa rispetto ad altri atleti. “L’intervista a Repubblica l’ho rilasciata a inizio marzo, ma è uscita un mese e mezzo dopo, guarda caso proprio una settimana prima che Sinner tornasse ad allenarsi”, ha spiegato Pellegrini.

Durante le 48 ore trascorse a Livigno con l’inviato del programma, la ‘Divina’ ha parlato apertamente del clamore mediatico che l’ha travolta: “Credo che tutto questo sia nato perché Sinner è molto amato. Ma resta il fatto che è stato trattato diversamente”. L’ex nuotatrice ha ribadito che la sua intenzione non era mettere in discussione la buona fede del tennista, ma sottolineare come il suo caso sia stato gestito in maniera differente da altri episodi simili.

Dal canto suo, Jannik Sinner aveva risposto all’intervista in un collegamento con il Tg1: “Ognuno è libero di dire quel che vuole. L’importante è che io so cosa è successo. Non auguro a nessuno di vivere una cosa del genere da innocente”.

Federica Pellegrini sostiene Demi Vollering dopo la Liegi-Bastogne-Liegi: Importante parlare di ciclo e sport

Federica Pellegrini ha espresso solidarietà a Demi Vollering sui social, usando un'emoji a forma di goccia di sangue, per supportare la ciclista olandese del team FDJ-Suez.

Chi è Sara Curtis, la 18enne che riscrive la storia del nuoto italiano battendo il record di Federica Pellegrini

Sara Curtis è la nuova protagonista del nuoto azzurro. Agli Assoluti Unipol di Riccione ha vinto i 100 stile libero in 53"01, ottenendo il pass per i Mondiali (tempo limite 53"8) e stabilendo il nuovo record italiano, cancellando il precedente 53"18 fissato da Federica Pellegrini nel 2016.

Nuoto, Sara Curtis frantuma il record italiano nei 100 stile libero battendo il primato di Federica Pellegrini

Sara Curtis ha riscritto la storia del nuoto italiano agli Assoluti Unipol di Riccione, diventando la nuova primatista nazionale nei 100 stile libero.