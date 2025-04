Mark Samson scrive dal carcere ai genitori di Ilaria Sula: Chiedo scusa per il dolore causato

Mark Samson, l’assassino reo confesso di Ilaria Sula, ha inviato una lettera di scuse ai genitori della giovane, scritta dal carcere dove si trova detenuto. Il contenuto della missiva è stato mostrato in esclusiva al Tg1. "Scrivo dalla mia cella, dove resterò per svariati anni. Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire, ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto", si legge nel testo. "È banale chiedere scusa per il dolore che ho recato, ma voglio farlo. Chiedo scusa a Ilaria, non l’ho rispettata quando ha voluto lasciarmi. Sono impazzito di dolore ed ho perso il controllo. So che nulla di quello che dirò o farò potrà lenire il dolore della famiglia. Non cerco di ridurre le mie responsabilità né di sfuggire alle conseguenze del mio gesto. Sono pronto a pagare le mie colpe senza alcuna scusante". La lettera è firmata da Mark Samson.

La famiglia di Ilaria ha risposto tramite l’avvocato Giuseppe Sforza: "Il testo di questa lettera sembra rappresentare una manifestazione di sé stesso, senza reale attenzione all’enormità del gesto. Libertà di scrivere per chiunque, ma anche libertà, per i genitori di Ilaria, per la famiglia, per suo fratello e per tutti, di non accettare queste scuse".

Omicidio Ilaria Sula, sequestrato un computer in casa dell’ex fidanzato a Roma - Nuovo sopralluogo della polizia nell’abitazione di via Homs, a Roma, dove viveva Mark Antony Samson, ex fidanzato di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate, chiusa in una valigia e abbandonata in un dirupo a Poli. Durante l’ispezione è stato sequestrato un computer.

Omicidio Ilaria Sula, Mark Antony Samson: Ho fatto tutto da solo - Mark Antony Samson ha dichiarato al gip di aver agito da solo nell’omicidio di Ilaria Sula. Il 23enne, durante l’interrogatorio di convalida del fermo, svoltosi oggi per cinque ore nel carcere di Regina Coeli, ha negato la premeditazione. Aveva già confessato il delitto della 22enne scomparsa il 25 marzo da Roma e ritrovata il 2 aprile senza vita, chiusa in una grossa valigia in un dirupo nella zona boschiva di Poli.

Omicidio di Ilaria Sula, dubbi sul trasporto del corpo: al vaglio la posizione dei genitori di Mark Antony Samson - È ancora in corso l’analisi da parte della Squadra Mobile di Roma sulla posizione dei genitori di Mark Antony Samson, il 23enne che ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa e poi chiusa in una valigia gettata in una zona boschiva di Poli.