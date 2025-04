Pamela Prati lascia lo studio dopo la finale di 'Ne vedremo delle belle': delusa per la mancata vittoria?

Pamela Prati ha lasciato rapidamente lo studio dopo la proclamazione della vincitrice di Ne vedremo delle belle, andata a Lorenza Mario. La showgirl, che durante il programma aveva ottenuto ottimi risultati, pare fosse convinta di poter trionfare. La sua reazione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei presenti nel backstage. Domenico Marocchi, inviato de La volta buona, ha raccontato di averla vista allontanarsi subito dopo la fine dello show, evitando le telecamere.

"Pamela è rimasta male di qualcosa, è molto sensibile", ha commentato Laura Freddi. Adriana Volpe ha aggiunto: "È stata prima in quasi tutte le puntate, forse si aspettava di vincere". Secondo il costumista Lorenzo Ciacci, la Prati avrebbe mostrato segni di delusione anche durante la gara: "Ha sempre evitato le dinamiche, era sicura di vincere e ha rosicato vedendo trionfare Lorenza".

Adriana Volpe, però, ha successivamente ridimensionato la vicenda raccontando di aver incontrato Pamela Prati dopo la finale: "È venuta nel mio camerino, era serenissima. Mi ha detto che resiste fino a un certo punto alla tensione, poi ha preferito andar via. Non c’è nulla di negativo".

