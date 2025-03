Angela Melillo svela retroscena su 'Ne vedremo delle belle' a 'La Volta Buona'

Angela Melillo, nota showgirl italiana e concorrente del nuovo programma di Rai 1 "Ne vedremo delle belle", è stata ospite oggi nel salotto televisivo di Caterina Balivo, "La Volta Buona". Durante l'intervista, ha condiviso dettagli inediti riguardanti la competizione tra le partecipanti dello show.

Il cast di "Ne vedremo delle belle" comprende dieci celebri showgirl del panorama italiano: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe e, appunto, Angela Melillo. Queste artiste si sfidano in diverse discipline, tra cui canto, ballo e recitazione, mettendo in luce le loro abilità sul palco.

Nel corso dell'intervista, il costumista Giovanni Ciacci, presente in studio, ha sollevato la questione delle rivalità tra le concorrenti, chiedendo ad Angela: "C’è stata una prima donna che ti ha messo in ultima fila perché bionda?". Angela ha confermato l'episodio, esprimendo il suo dispiacere, ma senza rivelare il nome della collega coinvolta. Ciacci ha poi aggiunto: "Fanno le amiche ma in realtà si odiano tutte", suggerendo che le tensioni emergeranno nel corso delle puntate.

Le dinamiche tra le showgirl sono state oggetto di discussione anche nella recente puntata di "Domenica In" del 23 marzo. Durante la trasmissione, si è verificato un momento caotico quando Valeria Marini ha iniziato a cantare "Pelle diamente" di Marcella Bella. Le altre partecipanti si sono alzate improvvisamente, cercando di attirare l'attenzione e condividere la scena con lei, creando una situazione di evidente competizione.

