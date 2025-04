Goggia incoraggia Brignone: Ci siamo sentite, può arrivare pronta per le Olimpiadi

Sofia Goggia ha espresso vicinanza a Federica Brignone dopo il grave infortunio che ha colpito la sciatrice azzurra nelle scorse settimane. Durante il media day organizzato a Milano dalla FISI, Goggia ha raccontato di averla contattata subito dopo l’accaduto: “L’ho chiamata il giorno stesso, ho parlato col medico della Federazione che era all’ospedale di Trento e poi me l’ha passata. Le ho anche mandato un messaggio per dirle che mi piacerebbe esserci”.

Goggia ha mostrato ottimismo sul recupero della compagna in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “L’infortunio è serio, ma se riesce a rimettere gli sci a dicembre ha tutto il tempo per prepararsi bene. Con il suo staff avrà scelto il percorso riabilitativo migliore”.

Sulla possibilità di essere portabandiera ai Giochi, Goggia ha spiegato: “Non dipende da me. A Pechino me lo avevano proposto, poi mi sono infortunata. Sarebbe un onore, ma ci sono tanti atleti meritevoli”. Ha poi chiarito che Milano Cortina non segnerà il suo ritiro: “Dopo le Olimpiadi andrò avanti ancora almeno un anno. Più si è esperti, più si colgono le occasioni. Serve lavorare bene, stare sereni, curare ogni dettaglio. Lo sci è uno sport dove tutto può cambiare da un giorno all’altro, come abbiamo visto con Federica”.

