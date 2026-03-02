Federica Brignone si ferma dopo le Olimpiadi, stagione finita per recuperare energie

Federica Brignone si ferma per stanchezza fisica dopo mesi intensi e successi olimpici. La sciatrice azzurra rinuncia alle ultime gare di Coppa del Mondo per recuperare energie e proseguire la riabilitazione.

La stagione di Federica Brignone si interrompe prima del calendario previsto. L’atleta azzurra ha deciso di non prendere parte alle prossime gare di Coppa del Mondo di sci alpino, scegliendo di fermarsi per recuperare dopo un periodo molto impegnativo.

La scelta arriva al termine di mesi intensi, segnati anche dai successi alle Olimpiadi di Milano Cortina. «Ho chiesto tanto al mio corpo», ha spiegato la campionessa, raccontando di aver provato a stringere i denti fino all’ultimo prima di fermarsi.

Il fisico, però, ha presentato il conto. Brignone ha parlato apertamente della necessità di rallentare e concedersi una pausa, sfruttando la fase finale della stagione per dedicarsi con maggiore continuità alla riabilitazione, finora affrontata senza sosta.

Una decisione condivisa anche ai vertici dello sport italiano. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha commentato la scelta sottolineando come lo stop sia comprensibile dopo uno sforzo prolungato e risultati di alto livello.

Il Coni e la Federazione hanno confermato il pieno supporto all’atleta, ribadendo la disponibilità a seguirla nel percorso di recupero e preparazione futura, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.