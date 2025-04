The Couple anticipazioni 14 aprile: sfide e sorprese speciali in prima serata

Questa sera, 14 aprile, torna The Couple - Una vittoria per due in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e Francesca Barra e Luca Tommassini in studio. La competizione entra nel vivo: come si sono adattati i concorrenti durante la prima settimana? Le nuove coppie, come Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli o Laura Maddaloni e Giorgia Villa, sembrano affiatate, ma le dinamiche di gioco iniziano a complicarsi con le prime strategie e i primi malumori.

Nel corso dell’episodio, i partecipanti affronteranno diverse sfide, e solo la coppia vincitrice avrà l’opportunità di sfilare delle chiavi agli avversari, aumentando le proprie possibilità di aprire la cassaforte contenente il milione di euro e ottenere l’immunità dalle Nomination.

Momento emozionante della serata sarà la sorpresa per le sorelle Testa: la mamma Anna farà il suo ingresso nella Casa, offrendo loro sostegno morale. Il gioco si intensifica, e sarà interessante scoprire chi riuscirà a mantenere il sangue freddo e conquistare una nuova chiave. L'appuntamento è alle 21.30 su Canale 5.

