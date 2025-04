Morto a 41 anni Thomas Commisso, storico portiere dell’hockey italiano

HCB Alto Adige, Valdifiemme HC e Asiago Vipers piangono la scomparsa di Thomas Commisso, ex portiere dell’hockey su ghiaccio e inline, morto a 41 anni. Considerato un talento tra i pali, Commisso ha lasciato un segno profondo nelle squadre in cui ha militato nel corso della sua carriera.

L’HCB Alto Adige Alperia lo ha ricordato con un messaggio toccante: “Thomas, dopo le giovanili in maglia biancorossa, aveva esordito in prima squadra, con cui ha giocato un totale di 30 partite tra il 2002 e il 2013. Da backup dei Foxes ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane”. Il club ha espresso vicinanza alla famiglia con “un sincero abbraccio in questo momento di grande dolore”.

Anche il Valdifiemme HC, dove ha giocato due stagioni, ha espresso il proprio cordoglio, spiegando di aver appreso “con dolore la triste notizia della improvvisa scomparsa”. Sulla pagina ufficiale si legge: “Thomas ha lasciato un bel ricordo a tanti di noi anche fuori dal ghiaccio”.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dagli Asiago Vipers, che lo ricordano come “nostro istrionico portiere nelle avventure europee di Anglet 2007 e nella vittoriosa edizione della Coppa Italia 2007/2008”, ricevendo omaggi da ex compagni, dirigenti e tifosi.

