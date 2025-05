È morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter: guidò il club per 11 anni

È scomparso all’età di 84 anni Ernesto Pellegrini, figura centrale nella storia dell’Inter, che guidò come presidente dal 1984 al 1995. La notizia della sua morte è stata resa pubblica dal club nerazzurro con un messaggio di cordoglio diffuso attraverso i canali ufficiali.

“Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari”, si legge nella nota pubblicata dalla società.

Sotto la sua presidenza, l’Inter conquistò lo scudetto dei record nel 1988-1989 con Giovanni Trapattoni in panchina, oltre a una Supercoppa Italiana e due Coppe UEFA, contribuendo a scrivere una delle pagine più prestigiose nella storia del club.

Imprenditore di successo nel settore della ristorazione collettiva, Pellegrini era noto anche per il suo impegno nel sociale attraverso la Fondazione Pellegrini, da lui creata per sostenere persone in difficoltà economica.

La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda non solo per il mondo sportivo, ma anche per chi ha condiviso con lui un percorso fatto di passione, valori e dedizione al calcio e alla solidarietà.