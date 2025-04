Chi è Veronica Confalonieri, la fidanzata di Lorenzo Musetti: età, lavoro e vita privata

Durante il cammino trionfale di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo, un'immagine ha attirato l’attenzione del pubblico: il bacio sugli spalti con la fidanzata Veronica Confalonieri. Dopo le vittorie su Stefanos Tsitsipas nei quarti e Alex De Minaur in semifinale, il tennista azzurro ha festeggiato abbracciando la compagna, che lo segue da anni in giro per i tornei.

Veronica Confalonieri, originaria di Sanremo, ha 22 anni e lavora nel settore del design. Dopo la laurea allo Ied (Istituto Europeo di Design), si è specializzata in grafica e nel 2019 è stata assunta da Sky. Appassionata da sempre di sport e in particolare di tennis, ha conosciuto Musetti grazie alla sorella Valentina, ex tennista e oggi allenatrice, sposata con Gianluca Mager, numero 436 del ranking ATP.

La relazione tra Veronica e Lorenzo va avanti da quattro anni. Nel marzo 2024 hanno celebrato la nascita del figlio Ludovico. Pur non essendo una gravidanza pianificata, Veronica ha raccontato in diverse interviste quanto l’arrivo del bambino abbia rafforzato il rapporto di coppia e segnato un'importante crescita personale per il tennista.

