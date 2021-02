Chi è Mita Medici età, nome vero, marito, amanti e vita privata.



Il suo vero nom è Patrizia Vistarini, è una cantante e attrice. Nata a Roma nel 1950, ha iniziato la sua carriera quando era giovanissima vincendo Miss Teenager. Nel 1968 viene a lei dedicata la canzone Mita Mita dal complesso musicale Le Orme. Per quanto riguarda la vita privata, famosa soprattutto è la sua storia d'amore avuta con Franco Califano, durata tre anni.

... " Mi trovo abbastanza bene conè un po' più giovane di me. Ma l'uomo immaturo è pericolosissimo e poco affascinante ".: ecco perché non si è mai sposata Nella stessa intervista...Screenshot Leggi anche - > Stasera in TV 17 febbraio, cosa vedere: La Caserma o l'Amore strappatoè il nome d'arte di Patrizia Vistarini , nata a Roma il 20 agosto del ...