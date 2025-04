Montecarlo, Musetti a un passo dalla top 10: ranking e guadagni in caso di vittoria su De Minaur

Lorenzo Musetti affronta oggi, sabato 12 aprile, Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento su terra rossa della stagione. È la prima volta che l’azzurro arriva così lontano nel torneo, con l’obiettivo di conquistare un posto in finale contro uno tra Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina.

La semifinale già gli ha garantito il miglior ranking in carriera: Musetti è salito al 13° posto del ranking ATP, superando Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton e Arthur Fils. Attualmente De Minaur è 10°, ma in caso di vittoria oggi, Lorenzo balzerebbe all’11ª posizione, superando Holger Rune e Tommy Paul. Con un trionfo in finale, Musetti entrerebbe nella top 10, salendo fino alla 7ª posizione mondiale, scavalcando anche De Minaur, Casper Ruud, Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Sul piano economico, l’azzurro ha già ottenuto 282.650 euro grazie all’accesso alla semifinale. In caso di vittoria contro l’australiano, il premio salirebbe a 516.925 euro, mentre un successo nella finale di domenica 13 aprile gli garantirebbe un assegno da 946.610 euro.

