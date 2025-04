Musetti-De Minaur: orario, precedenti e diretta tv della semifinale ATP Masters 1000 di Montecarlo

Lorenzo Musetti affronta oggi, sabato 12 aprile 2025, Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il match è previsto sul Court Rainier III e inizierà non prima delle 14:30, come terzo incontro della giornata dopo una semifinale di doppio e la sfida tra Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina.

Musetti ha raggiunto la semifinale battendo Yunchaokete Bu, Jiri Lehecka, Matteo Berrettini e, nei quarti, Stefanos Tsitsipas. De Minaur ha superato Tomas Machac, Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov.

I precedenti tra i due sono in parità: De Minaur ha vinto agli Australian Open 2022, mentre Musetti si è imposto al Queen's nel 2024.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201) dalle 15:30. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Potrebbe interessarti anche:

Musetti rimonta Tsitsipas e vola in semifinale ATP Masters 1000 di Montecarlo

Lorenzo Musetti conquista l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo superando in rimonta Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Sul campo del Country Club, il tennista ...

Musetti sfida Tsitsipas nei quarti ATP Masters 1000 di Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti affronta oggi, venerdì 11 aprile 2025, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L'incontro si terrà sul Campo Ranieri III e non inizierà prima delle ...

Berrettini-Musetti oggi agli ottavi ATP Montecarlo Masters: orario, precedenti e diretta tv

Al Masters 1000 di Montecarlo oggi si gioca il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, valido per gli ottavi di finale. L'incontro è in programma come terzo match sul Court Rainier ...