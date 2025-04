Formula 1, GP del Bahrain 2025: oggi le qualifiche, McLaren in testa nelle libere

Oggi, sabato 12 aprile 2025, si svolgono le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1 2025. Le sessioni di qualifica sono programmate dalle ore 19:00 alle 20:00 locali (18:00-19:00 italiane) sul circuito internazionale di Sakhir.

Nelle prove libere di venerdì, la McLaren ha dominato entrambe le sessioni: Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione, mentre Oscar Piastri ha guidato la seconda, con Norris al secondo posto. Lewis Hamilton, al suo debutto con la Ferrari, ha chiuso terzo nella prima sessione.

Durante la prima sessione di prove libere, sei team hanno schierato piloti esordienti, come previsto dal regolamento 2025 che richiede la partecipazione di rookie in due sessioni di prove libere per ciascuna vettura nel corso della stagione. Tra questi, Dino Beganovic ha sostituito Charles Leclerc alla Ferrari, mentre Ayumu Iwasa ha preso il posto di Max Verstappen alla Red Bull.

Attualmente, Lando Norris guida la classifica piloti con 62 punti, seguito da Max Verstappen a 61 e Oscar Piastri a 49. La McLaren è in testa anche nella classifica costruttori con 111 punti, davanti a Mercedes (75) e Red Bull (61).

Il Gran Premio del Bahrain si correrà domenica 13 aprile alle ore 18:00 locali (17:00 italiane) su una distanza di 57 giri del circuito di 5,412 km. Le condizioni meteo previste sono calde e asciutte. In Italia, l'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della Formula 1.

