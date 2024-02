GP Bahrain 2024 Formula 1: Ricciardo primo nelle libere, Ferrari lotta con tempi indietro

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, che segna l'inizio del mondiale di Formula 1 2024, Daniel Ricciardo ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi davanti a tutti con la sua Racing Bulls. L'australiano ha registrato un tempo di 1'32"869, superando di stretta misura le McLaren di Lando Norris (1'32"901) e Oscar Piastri (1'33"113). Il campione del mondo in carica, Max Verstappen della Red Bull, ha ottenuto il sesto tempo con 1'33"238, mentre la Ferrari ha mostrato delle difficoltà, con Charles Leclerc che ha ottenuto l'ottavo tempo (1'33"268) e Carlos Sainz l'undicesimo (1'33''385).

Questi risultati arrivano dopo una sessione di test pre-stagione in cui Carlos Sainz della Ferrari aveva segnato il tempo più veloce, dimostrando potenziali forti prestazioni per la scuderia italiana. Tuttavia, durante queste prime prove libere ufficiali, la Ferrari sembra aver incontrato delle difficoltà, posizionandosi dietro rispetto ai tempi di punta.

La seconda sessione di prove libere è prevista per le 16:00, offrendo alla Ferrari e agli altri team l'opportunità di apportare modifiche e miglioramenti in vista delle qualifiche e della gara.

La prestazione di Ricciardo, che ha già dimostrato il suo valore in passato con la Red Bull, mette in evidenza la competitività della Racing Bulls per la stagione 2024, mentre la Ferrari dovrà lavorare per colmare il divario evidenziato in queste prime prove.