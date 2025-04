Musetti rimonta Tsitsipas e vola in semifinale ATP Masters 1000 di Montecarlo

Lorenzo Musetti conquista l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo superando in rimonta Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Sul campo del Country Club, il tennista azzurro ha firmato una prestazione di alto livello, battendo per la prima volta in carriera il greco dopo cinque sconfitte consecutive. Il successo vale la prima semifinale nel torneo monegasco, che apre la stagione sulla terra rossa.

Il match si è aperto con un set complicato per Musetti, travolto 6-1 dalla solidità dell'avversario, due volte campione a Montecarlo e tra i più esperti su questa superficie. Ma la svolta è arrivata nel secondo parziale, in cui il giocatore italiano ha cambiato ritmo, imponendosi 6-3. Il terzo set è stato deciso da un break nel settimo gioco, che ha permesso a Musetti di chiudere 6-4 dopo oltre due ore di gioco.

Domani, sabato 12 aprile, Musetti affronterà Alex De Minaur in semifinale. L’australiano ha eliminato Grigor Dimitrov nei quarti, conquistando anche lui l’accesso tra i migliori quattro del torneo.

