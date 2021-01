Nathalie Aarts e Kim Lukas in giuria a Top Kids Model Italy 2021 a partire dalla seconda tappa online del format ideato e condotto da Miky Falcicchio. Giunto alla seconda edizione, il concorso nazionale dedicato al talento e alla bellezza degli under sedicenni è rigorosamente online. A causa del difficile momento e delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria Sars-Cov-2, l’ideatore del contest Miky Falcicchio ha deciso di lanciare l’edizione 2021 attraverso selezioni e casting online.

«La seconda edizione di Top Kids Model Italy sarà caratterizzata da un cambiamento radicale rispetto alla prima – dichiara Miky Falcicchio – a causa di restrizioni e divieti per manifestazioni pubbliche e tappe provinciali, da sempre necessarie per una prima scrematura. La selezione di una giuria altamente qualificata, già dalle prime fasi, è stato quindi il primo punto dal quale partire. Così ho pensato a un gruppo di professionisti, amici e persone con una spiccata sensibilità, ingrediente necessario per valutare l’estro, il talento e l’improvvisazione di un talento ancora acerbo».

«Per la recitazione ho scelto Marina Marchione, volto storico di Amici 7, oggi autrice e attrice di fiction tv. Per la categoria Musical Kim Lukas – prosegue Falcicchio -, cantante e attrice di Musical, ma conosciuta in molti paesi del mondo grazie alle sue hits legate alla disco music degli anni ‘90, tra cui “All I Really Want”, pubblicato nel maggio del 1999 e remixato dagli Eiffel 65, “Let it Be The Night” (2000), “To Be You” (2000) e “Cloud 9” (2001), solo per citarne alcune. Per il canto ho voluto fortemente un altro pilastro della musica anni ‘90 ovvero Nathalie Aarts, volto e voce dei The Soundlovers, progetto di musica dance che esce con la Do It Yourself, realizzato insieme a diversi e noti produttori italiani. Con The Soundlovers ha partecipato ai più importanti show musicali, trasmissioni radio e televisive sia in Italia che all’estero. Per la categoria moda Giuseppe Moscarella, Mister Italia 2020, modello e attore».

«Per ultimo, ma solo per ordine di citazione, Domenico Giampetruzzi, giornalista e addetto stampa di importanti festival, personaggi dello spettacolo, brand di abbigliamento e accessori. Su Domenico aggiungo una nota personale: instancabile professionista, lungimirante e attento ai cambiamenti – conclude -, senza il quale forse non sarebbero nati molti dei miei format oggi in crescita, proprio come Top Kids Model Italy».

La prima selezione web si è tenuta il 2 gennaio 2021 direttamente sulla pagina Instagram del format con la partecipazione delle prime tre concorrenti: Rossella Persia, Martina Romano e Marika Pizzimenti.

Vedi anche : nathalieaartslukasgiuriakidsmodelitaly