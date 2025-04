Formula 1 Bahrain, attimi di tensione per Alonso: volante si stacca durante le prove libere

Attimi di paura per Fernando Alonso durante le prove libere del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il volante della sua Aston Martin si è improvvisamente staccato mentre era in pista, rimanendogli per un momento tra le mani. Nonostante l’imprevisto, il pilota è riuscito a mantenere il controllo della monoposto, completando la curva e rientrando ai box. La scuderia ha comunicato di aver avviato un'indagine tecnica per chiarire le cause dell’accaduto, con l’obiettivo di evitare rischi in vista delle qualifiche previste per sabato 12 aprile.

Formula 1, GP Bahrain 2025: orari, diretta TV e streaming delle prove libere - Il Gran Premio del Bahrain 2025, quarto appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1, prende il via oggi, venerdì 11 aprile, sul circuito internazionale di Sakhir.Orari delle Prove Libere (ora italiana)Prove Libere 1: 13:30 - 14:30Prove Libere 2: 17:00 - 18:00Le sessioni si svolgeranno su un tracciato di 5,412 km, con 15 curve, noto per le sue condizioni climatiche variabili e la presenza di sabbia che può influenzare l'aderenza.

Formula 1 GP Bahrein 2025: programma completo e diretta tv su Sky e Now - Formula 1 pronta a scendere in pista per il GP del Bahrein, quarto round del Mondiale 2025 dopo le gare in Australia, Cina e Giappone. Il Circuito Internazionale del Bahrein ospita un nuovo weekend ricco di azione, da venerdì 11 a domenica 13 aprile. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now.

Scintille tra Verstappen e Norris ai box durante il GP del Giappone - Contatto sfiorato tra Max Verstappen e Lando Norris nel GP del Giappone di Formula 1, vinto dall’olandese della Red Bull davanti proprio al pilota McLaren e al compagno di squadra Oscar Piastri. Il momento di tensione è arrivato al giro 22, durante il pit stop effettuato da entrambi con tempi rapidissimi e quasi identici.