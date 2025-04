Caso Garlasco, Alberto Stasi ottiene la semilibertà dopo 9 anni di carcere

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Stasi, in carcere dal dicembre 2015, ha ottenuto il beneficio dopo aver scontato oltre nove anni. Potrà uscire di giorno per lavorare o svolgere attività autorizzate, rientrando in carcere la sera. La decisione è arrivata dopo la valutazione del suo percorso detentivo e delle relazioni sulle sue condizioni di reinserimento sociale. La famiglia Poggi, tramite il proprio legale, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla decisione del tribunale.

