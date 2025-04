Recensione GameSir Super Nova Multiplatform Controller

Il controller che vuole cambiare le regole

Nel panorama sempre più competitivo dei controller multiplatform, GameSir si è ormai ritagliata un ruolo di rilievo grazie a una filosofia chiara: offrire prestazioni da top di gamma a prezzi accessibili. Con il Super Nova, l’azienda cinese alza ulteriormente l’asticella, proponendo un dispositivo pensato per i giocatori che pretendono molto da ogni dettaglio, sia su PC che su console o dispositivi mobile. Nato con l’obiettivo di combinare caratteristiche avanzate come stick e trigger Hall Effect, polling rate a 1000Hz, vibrazione asimmetrica, 6-axis gyroscope e ampia compatibilità multipiattaforma, il GameSir Super Nova promette un'esperienza di gioco di livello superiore ad un prezzo che sfida apertamente i brand più noti come Xbox, Nintendo e Sony. Non si tratta quindi di un semplice clone economico: Super Nova vuole essere una scelta consapevole per chi cerca il massimo da un controller senza dover accendere un mutuo.

Materiali e Design: qualità al tatto, estetica accattivante

L’attenzione ai materiali è immediatamente percepibile una volta estratto il Super Nova dalla scatola. Il corpo principale è costruito con una plastica di ottima qualità dal finish satinato, resistente ai graffi e meno incline ad accumulare sporco o impronte digitali. Le impugnature laterali presentano una gomma ruvida antiscivolo che garantisce una presa sicura anche dopo ore di sessioni intense, e che trasmette un feeling molto più vicino a quello di controller premium come l'Elite Series 2 di Xbox piuttosto che a prodotti economici.

Il design, pur richiamando nella silhouette i canoni classici (asimmetrico come i controller Xbox), riesce a distinguersi grazie a due colorazioni molto curate: il Nightfall Blue, elegante e grintoso, e il Whipped Pink, più giovanile e fresco. A valorizzare ulteriormente l’estetica intervengono le strisce LED RGB integrate lungo i bordi, programmabili tramite software dedicato, capaci di offrire effetti di illuminazione dinamici in base alle preferenze del giocatore. Interessante anche la possibilità di cambiare facilmente la cover frontale, una feature ancora rara in questa fascia di prezzo e particolarmente apprezzata da chi ama personalizzare l'aspetto del proprio setup. In mano, il Super Nova risulta ben bilanciato, con un peso di circa 263 grammi che offre solidità senza risultare stancante nelle sessioni più lunghe. L’ergonomia delle levette, dei grilletti e dei tasti principali è ottima, grazie a un'attenta progettazione degli spazi e delle altezze, pensata per adattarsi a diverse dimensioni di mano.

Hardware e Prestazioni: tecnologia da alta gamma a un prezzo medio

Il comparto tecnico del GameSir Super Nova è senza dubbio il suo punto di forza e ne giustifica ampiamente l’acquisto. Gli stick analogici Hall Effect rappresentano un salto tecnologico fondamentale rispetto ai tradizionali stick potenziometrici: sfruttando campi magnetici invece di contatti fisici, eliminano virtualmente il rischio di stick drift anche dopo migliaia di ore di utilizzo, garantendo una precisione micrometrica nei movimenti e una durata enormemente superiore. I trigger Hall Effect, altrettanto evoluti, offrono una corsa fluida e precisa, fondamentale nei giochi di guida o negli FPS più competitivi. Con la presenza dei trigger stops fisici, il controller consente di limitare la corsa dei grilletti per sparare più velocemente nei giochi come Call of Duty o Fortnite, una funzione tipica solo di controller "pro".

Il polling rate a 1000Hz, sia via cavo che tramite wireless 2.4GHz, è un altro dato tecnico da non sottovalutare: il Super Nova comunica con la piattaforma 1000 volte al secondo, riducendo la latenza ad appena 1 millisecondo. È una caratteristica che rende questo controller estremamente adatto anche al gaming competitivo su PC, dove ogni frame e ogni input possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La vibrazione asimmetrica (diversa intensità tra destra e sinistra) offre un feedback più realistico rispetto ai motori standard, sebbene non raggiunga la finezza della vibrazione HD del Nintendo Switch Pro Controller. Il giroscopio a 6 assi, invece, si comporta egregiamente nei giochi che supportano il motion control, migliorando la precisione di mira o la gestione del movimento.

Completa il quadro una batteria da 1000mAh che garantisce tra 15 e 20 ore di autonomia reale a seconda dell’intensità della vibrazione e degli effetti luminosi attivi. Inoltre, la presenza della base di ricarica magnetica inclusa nella confezione, permette di ricaricare il controller semplicemente appoggiandolo, un'aggiunta estremamente pratica che normalmente troviamo solo su prodotti di fascia altissima.

Uso nel Gaming: un’esperienza fluida e soddisfacente su ogni piattaforma

Nella pratica quotidiana, il GameSir Super Nova si comporta in maniera sorprendente, adattandosi perfettamente a una varietà di scenari. Durante tutto il periodo di utilizzo, la sensazione dominante è stata quella di avere tra le mani un controller premium, con un feeling di affidabilità superiore alla maggior parte dei concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Su PC Windows , il controller viene riconosciuto immediatamente come dispositivo XInput, con supporto nativo a praticamente tutti i giochi recenti. I test su titoli competitivi hanno evidenziato tempi di risposta fulminei e un'estrema precisione negli input, grazie anche al polling rate elevato. L'uso dei trigger stops si è rivelato particolarmente vantaggioso in sparatutto dove la reattività è tutto.

, il controller viene riconosciuto immediatamente come dispositivo XInput, con supporto nativo a praticamente tutti i giochi recenti. I test su titoli competitivi hanno evidenziato tempi di risposta fulminei e un'estrema precisione negli input, grazie anche al polling rate elevato. L'uso dei trigger stops si è rivelato particolarmente vantaggioso in sparatutto dove la reattività è tutto. Su Nintendo Switch , il controller si connette in modalità Bluetooth in pochi secondi e supporta sia il motion control che la vibrazione, rendendolo una valida alternativa al controller Pro ufficiale, ad una frazione del prezzo. Il Super Nova gestisce egregiamente anche i giochi che richiedono sensibilità nel controllo analogico come Zelda: Tears of the Kingdom o Splatoon 3, mentre nei giochi più arcade come Mario Kart 8 si apprezza la solidità della croce direzionale, precisa e comoda.

, il controller si connette in modalità Bluetooth in pochi secondi e supporta sia il motion control che la vibrazione, rendendolo una valida alternativa al controller Pro ufficiale, ad una frazione del prezzo. Il Super Nova gestisce egregiamente anche i giochi che richiedono sensibilità nel controllo analogico come Zelda: Tears of the Kingdom o Splatoon 3, mentre nei giochi più arcade come Mario Kart 8 si apprezza la solidità della croce direzionale, precisa e comoda. Su Android e iOS, grazie al Bluetooth 5.0, la connessione è stabile e veloce, e il controller funziona perfettamente su giochi compatibili con controller esterni come Call of Duty Mobile, Genshin Impact e servizi di cloud gaming tipo Xbox Game Pass e GeForce Now. Unico limite: alcuni giochi mobile meno recenti richiedono configurazioni manuali o non supportano pienamente i controller di terze parti.

Controller Super Nova | Tutorial di connessione

Conclusioni

Il GameSir Super Nova si impone come uno dei migliori controller multiplatform sul mercato nel 2024/25, e senza dubbio il migliore nella fascia sotto i 100 euro. Offre funzionalità tecniche di altissimo livello come stick Hall Effect, trigger stops e polling rate a 1000Hz, unite a un design ergonomico e a una costruzione solida e piacevole al tatto. Nonostante qualche piccola imperfezione nei pulsanti a membrana o nella vibrazione, il Super Nova rappresenta un investimento intelligente per qualsiasi gamer che voglia giocare su più piattaforme senza compromessi. Super Nova è semplicemente il controller da comprare.

Voto Finale 9.3/10

Link al sito: https://gamesir.com/products/gamesir-super-nova?variant=44940350488810

Link Amazon: https://www.amazon.it/GameSir-Super-Nova-Controller-Wireless/dp/B0DPMGDZLZ

Pro

Stick e trigger Hall Effect di nuova generazione, resistenti al drift

Polling rate di 1000Hz, latenza bassissima

Vibrazione asimmetrica e motion control funzionali

Base di ricarica magnetica inclusa

Compatibilità multipiattaforma completa

Personalizzazione estetica (cover intercambiabili, LED RGB)

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Contro

Tasti ABXY a membrana (alcuni preferirebbero switch meccanici)

Vibrazione buona ma non ai livelli della vibrazione HD Nintendo

Compatibilità Bluetooth non sempre perfetta su dispositivi Android/iOS più vecchi

Software di personalizzazione migliorabile (alcune limitazioni nelle macro avanzate)

