Recensione GameSir G8 Plus MFi

Mobile Controller Type-C (Apple Certified)

Il gaming mobile su iPhone e iPad ha fatto passi da gigante, soprattutto grazie all’arrivo di titoli AAA, servizi di cloud gaming e supporto sempre più esteso ai controller fisici. In questo contesto si inserisce il GameSir G8 Plus MFi, un controller mobile con certificazione ufficiale Apple MFi, pensato per offrire un’esperienza realmente “console-like” su dispositivi iOS. Non si tratta di un semplice pad telescopico, ma di una soluzione progettata per garantire bassa latenza, precisione di input e affidabilità nel tempo, con componenti premium come stick e grilletti Hall Effect, vibrazione integrata e connettore Type-C mobile con supporto alla ricarica pass-through. L’obiettivo è chiaro: portare il controllo fisico di alto livello direttamente su smartphone e tablet Apple, senza compromessi.

Materiali e Design

Dal punto di vista costruttivo, il GameSir G8 Plus MFi trasmette subito una sensazione di prodotto solido e ben progettato. Il telaio utilizza plastiche robuste con una finitura opaca piacevole al tatto, mentre le impugnature con texture laser migliorano la presa durante le sessioni più lunghe, riducendo lo scivolamento anche con mani sudate. L’ergonomia è chiaramente ispirata ai controller console tradizionali, con una curvatura naturale delle grip che consente una posizione delle mani rilassata e stabile. Uno degli elementi chiave del design è il meccanismo telescopico ultra-elastico, che permette un’estensione regolabile da 125 mm a 215 mm.

Questo consente di utilizzare non solo smartphone di grandi dimensioni, ma anche dispositivi come iPad mini, garantendo un alloggiamento sicuro e bilanciato. Il connettore Type-C mobile regolabile si adatta con precisione al dispositivo, mentre i pad in silicone intercambiabili offrono protezione extra al telefono o tablet, evitando graffi e micro-movimenti durante il gioco. Interessante anche la scelta della mascherina magnetica rimovibile, che consente di personalizzare il layout dei pulsanti ABXY o di sostituire le levette analogiche. Una soluzione semplice ma efficace, che aggiunge un livello di personalizzazione raro nel segmento dei controller mobile.

Hardware e Prestazioni

Il vero punto di forza del GameSir G8 Plus MFi è l’hardware interno. Gli stick GameSir Hall Effect rappresentano una soluzione tecnica avanzata: grazie all’utilizzo di sensori magnetici senza contatto fisico, garantiscono precisione a 360°, risposta fluida e totale assenza di deriva, uno dei problemi più comuni nei controller tradizionali. GameSir dichiara una durata fino a 5 milioni di cicli, un valore che colloca questi stick tra i più longevi della categoria. Anche i grilletti analogici Hall Effect si distinguono per la loro progressività e precisione. La possibilità di attivare la modalità hair trigger tramite la combinazione M + LT/RT permette di passare da una corsa lunga e modulabile, ideale per giochi di guida o simulatori, a una risposta immediata perfetta per sparatutto e titoli competitivi. Questa flessibilità rappresenta un vantaggio concreto in base al genere di gioco.Sul fronte dei pulsanti, gli ABXY a membrana ad alta durabilità sono certificati per fino a 2 milioni di clic, offrendo un feedback consistente nel tempo. Il D-pad meccanico assicura input netti e precisi, particolarmente apprezzabili nei giochi di combattimento o nei platform che richiedono movimenti rapidi e accurati. A completare il comparto hardware troviamo due pulsanti posteriori rimappabili, ideali per assegnare funzioni aggiuntive senza togliere le dita dagli stick. Non manca il supporto alla vibrazione con motori asimmetrici, che aggiunge un ulteriore livello di immersione durante il gameplay, e il jack audio da 3,5 mm, utile per collegare cuffie cablate direttamente al controller, migliorando la praticità in mobilità.

Compatibilità anche con Android

Sebbene il GameSir G8 Plus MFi nasca come controller certificato ufficialmente per l’ecosistema Apple, è importante sottolineare che il dispositivo può essere utilizzato anche su smartphone Android dotati di porta USB-C. Grazie a questo connettore e alla gestione standard HID, il controller viene riconosciuto correttamente dalla maggior parte dei dispositivi Android compatibili con controller fisici, permettendo di giocare a titoli nativi con supporto gamepad e servizi di cloud gaming senza configurazioni particolari. Questo aspetto rende il G8 Plus MFi una soluzione versatile e trasversale, ideale per chi utilizza più piattaforme o cambia frequentemente smartphone, mantenendo un’unica periferica di controllo di alto livello. Ovviamente, la piena integrazione plug-and-play resta un punto di forza soprattutto su iOS grazie alla certificazione MFi, ma anche su Android l’esperienza risulta fluida, stabile e pienamente utilizzabile per il gaming mobile avanzato.

Uso Quotidiano

Nell’utilizzo reale, il GameSir G8 Plus MFi si distingue per la sua vera esperienza plug-and-play. Grazie alla certificazione ufficiale Apple MFi, il controller viene riconosciuto immediatamente da iPhone e iPad, senza necessità di configurazioni complesse o app di terze parti per l’uso base. La connessione tramite Type-C assicura latenza estremamente ridotta, un aspetto fondamentale per giochi competitivi o titoli d’azione frenetici. La presenza della ricarica pass-through è uno dei dettagli più apprezzabili: permette di alimentare il dispositivo mentre si gioca, evitando interruzioni e rendendo il controller perfetto anche per sessioni prolungate o per il cloud gaming. Il bilanciamento del peso è ben studiato, e anche con dispositivi più grandi il comfort rimane elevato, senza affaticare eccessivamente i polsi. Dal punto di vista della personalizzazione, il supporto software consente di adattare layout, mappature e impostazioni in base alle proprie preferenze. Questo rende il G8 Plus MFi adatto sia a giocatori casual sia a utenti più esigenti, che cercano una configurazione su misura. Nella pratica quotidiana, il controller si comporta in modo stabile, affidabile e coerente, senza disconnessioni improvvise o problemi di compatibilità con i titoli supportati da controller su iOS.

Conclusioni

Il GameSir G8 Plus MFi è un controller mobile che punta in alto e, nella maggior parte dei casi, centra l’obiettivo. La combinazione di certificazione Apple MFi, stick e grilletti Hall Effect, design ergonomico e ricarica pass-through lo rende una delle soluzioni più complete per chi vuole trasformare iPhone e iPad in vere piattaforme da gaming. Non è pensato solo per giocare occasionalmente, ma per offrire un’esperienza di livello quasi console, con una qualità costruttiva e una precisione di input che difficilmente si trovano in prodotti concorrenti della stessa categoria. È particolarmente indicato per utenti che utilizzano servizi di cloud gaming, giochi competitivi o titoli con controlli avanzati, e per chi cerca un controller affidabile nel lungo periodo, grazie all’uso di componenti anti-deriva e ad alta durabilità. Nel complesso, si tratta di un prodotto maturo, ben ingegnerizzato e orientato a chi prende sul serio il gaming mobile su ecosistema Apple e Android.

Voto finale : 9.5 / 10

Pro

Certificazione ufficiale Apple MFi

Stick Hall Effect anti-drift

Grilletti analogici Hall Effect con hair trigger

Design ergonomico stile console

Ricarica pass-through Type-C

Pulsanti posteriori rimappabili

Contro