Recensione GameSir G7 Pro

Il GameSir G7 Pro rappresenta l’apice dell’evoluzione dei controller per gaming multipiattaforma secondo GameSir. Si tratta del nuovo modello di punta del brand per il 2025, e nasce come evoluzione diretta della serie G7, portando in dote innovazioni hardware sostanziali, un design modulare più raffinato e una compatibilità allargata che lo rende estremamente versatile. Il G7 Pro è ufficialmente licenziato Xbox, ma non si limita a quella piattaforma: funziona anche su PC, Android e Steam, offrendo tre modalità di connessione (cablata, 2.4 GHz wireless e Bluetooth). L’obiettivo? Offrire una soluzione professionale e personalizzabile per i gamer esigenti, sia competitivi che casual.

Materiali e Design

Il GameSir G7 Pro è un controller che dà subito un’impressione di solidità e cura nei dettagli. Disponibile in due varianti cromatiche (Mech White e Shadow Ember), adotta un design ergonomico che bilancia forma e funzionalità. Le impugnature sono rivestite in gomma con texture a incisione laser per un grip saldo anche nelle sessioni più intense. Il frontalino magnetico è uno dei suoi tratti distintivi: composto da tre parti intercambiabili, consente una personalizzazione completa del look. Inoltre, è retrocompatibile con le cover della serie G7, anche se non vale il contrario. Dal punto di vista strutturale, il controller pesa circa 392 grammi, una massa ben distribuita che restituisce un feeling premium. La presenza di componenti meccanici e magnetici è gestita in maniera intelligente, con innesti sicuri e duraturi. I pulsanti frontali ABXY adottano microinterruttori ottici per una risposta più rapida e un’usura ridotta, mentre il D-pad utilizza microinterruttori meccanici precisi e definiti, ideali per giochi 2D o fighting game.

Hardware e Prestazioni

Il cuore pulsante del G7 Pro è una combinazione tecnologica difficilmente riscontrabile in altri controller della stessa fascia di prezzo. Il fiore all’occhiello sono gli stick analogici GameSir Mag-Res TMR, una tecnologia ibrida che unisce i vantaggi della tradizione (feedback analogico preciso) alla resistenza all’usura dei sistemi Hall Effect. Sono i primi stick TMR su un controller con licenza ufficiale Xbox, un dettaglio che ne certifica la qualità e affidabilità. I trigger analogici sono anch’essi a effetto Hall e includono dei microinterruttori clicky per lo stop corsa, perfetti per alternare tra giochi di guida e FPS. È presente anche una modalità Hair Trigger per una risposta immediata. Completano il quadro quattro motori di vibrazione (due nei grilletti, due nelle impugnature), un polling rate a 1000 Hz su PC sia in modalità cablata che wireless 2.4 GHz, e un giroscopio integrato (solo su PC), con supporto alla mappatura tramite il software GameSir Nexus 2.0. La batteria da 1200mAh, ricaricabile tramite la base inclusa, garantisce ore di autonomia, e la stazione stessa ha una funzione auto start-stop intelligente, evitando il sovraccarico e facilitando la gestione del ricevitore wireless.

Uso Quotidiano

Nel gaming quotidiano, il G7 Pro si distingue per versatilità e precisione. Su Xbox, la connessione cablata è stabile e immediata, perfetta per chi vuole evitare input lag. Su PC, il controller dà il meglio di sé: la connessione 2.4G è solida e con polling rate elevato, e l’integrazione del giroscopio mappabile permette un gameplay immersivo, soprattutto nei giochi di guida o nei platform 3D. Il software GameSir Nexus 2.0 consente una personalizzazione avanzata: regolazione della curva degli stick, configurazione dei tasti macro, impostazioni giroscopiche e altro ancora. Le quattro macro (due sul retro e due mini-bumper) sono facilmente accessibili e programmabili, molto utili in giochi competitivi. Il jack audio da 3,5 mm funziona sia in modalità cablata che 2.4G, una rarità nei controller wireless e un vantaggio concreto per chi gioca con cuffie cablate. L’esperienza di gioco è silenziosa ma reattiva, grazie alla combinazione tra microinterruttori e una struttura interna ben ingegnerizzata.

Conclusioni

Il GameSir G7 Pro si afferma come una delle migliori alternative “pro” all’ecosistema Xbox Elite, a un prezzo decisamente più competitivo. È un controller che non cerca scorciatoie: ogni elemento è pensato per offrire precisione, comfort e durata. La compatibilità multipiattaforma lo rende ideale anche per chi gioca su più sistemi, e il livello di personalizzazione – sia fisico che software – lo rende adatto sia a giocatori competitivi che a chi cerca semplicemente un'esperienza più raffinata. L’unica vera limitazione è l’assenza del giroscopio su console, una scelta dettata probabilmente da vincoli tecnici e di licenza.

Voto: 9/10

Sito ufficiale: https://gamesir.com/it/products/gamesir-g7-pro

Amazon.com: https://amzn.to/ 4f7ls13

Pro

Stick GameSir Mag-Res™ TMR: fluidità e lunga durata

Trigger Hall Effect con modalità Hair Trigger

Giroscopio mappabile su PC

Polling rate a 1000Hz (PC)

Quattro pulsanti macro ben posizionati

Personalizzazione estetica con frontalini magnetici

Base di ricarica intelligente inclusa

Software GameSir Nexus 2.0 completo

Contro