Elicottero precipita nel Parmense: tre vittime, uno famiglia Rovagnati

Oggi, 5 febbraio 2025, intorno alle 19:20, un elicottero civile è precipitato a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, nei pressi della via Emilia. A bordo del velivolo si trovavano tre persone, tutte decedute nell'incidente. Al momento, le identità delle vittime non sono state rese note. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.

Tra le tre vittime del velivolo, caduto nei pressi del Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto in provincia di Parma, ci sarebbe anche un appartenente alla famiglia Rovagnati, titolare dell'omonima azienda di salumi.

I Rovagnati sono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcuni appezzamenti di terra nei dintorni della struttura.Da quanto apprende Adnkronos, Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell'anno, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese, atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma.

Ancora da capire se l'incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o durante un altro spostamento.A bordo anche il pilota dell’elicottero e un terzo individuo non ancora identificato. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma - Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria. Le telecamere hanno ripreso i due in una discussione animata subito dopo il triplice fischio dell'arbitro.

Milan-Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta TV e streaming - Il Milan ospita oggi, domenica 26 gennaio 2025, il Parma allo stadio San Siro per la 22ª giornata di Serie A, con calcio d'inizio alle ore 12:30. I rossoneri, guidati da Sergio Conceição, cercano di riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato e di dare continuità alla recente vittoria in Champions League contro il Girona.

Neonati sepolti a Parma: autopsia conferma che il primogenito era nato vivo - Sono state depositate presso la Procura di Parma le relazioni del medico legale Valentina Bugelli e dell’antropologa forense Francesca Magli, incaricate di chiarire le circostanze della morte del primogenito di Chiara Petrolini. Gli esperti hanno escluso una morte avvenuta prima del parto, nonostante l’assenza di tessuti molli o cartilaginei utili all’analisi.