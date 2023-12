Rafah: 12 Persone, tra cui 6 Bambini, Uccise in un Raid Israeliano a Gaza

Nel cuore della Striscia di Gaza, la notte è stata segnata da scontri e attacchi mortali, con particolare violenza nel centro e nel sud della regione. Il movimento islamico palestinese Hamas riporta un raid israeliano nella città di Rafah, con fonti mediche confermando la perdita di 12 vite, tra cui 6 bambini, a causa di un bombardamento su un edificio residenziale nel quartiere Alzuhor.

In Cisgiordania, a Jenin, almeno 3 persone hanno perso la vita in un attacco condotto con un drone contro quello che i media israeliani definiscono "un gruppo di terroristi," accompagnato da operazioni di arresto.

Fonti egiziane hanno comunicato a Sky News Arabia che Israele ha richiesto l'assistenza di Egitto e Qatar per mediatore in un ulteriore accordo di cessate il fuoco con Hamas. Questo potrebbe portare al rilascio di altri ostaggi israeliani attualmente detenuti a Gaza. Si prevede che si tenga presto un incontro a tre, con la mediazione degli Stati Uniti. In precedenza, l'emittente televisiva Al Arabiya aveva suggerito che Hamas e Israele potrebbero avviare colloqui la prossima settimana per un nuovo accordo sullo scambio di prigionieri.

