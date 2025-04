Simona Izzo e Ricky Tognazzi, il segreto della loro lunga unione: A mezzanotte nella vasca termale

Simona Izzo svela il segreto del suo amore duraturo con Ricky Tognazzi: l’intesa fisica. Ospite del programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta e in onda sabato 12 aprile alle 15 su Rai 2, l’attrice ha raccontato come ogni anno festeggi il compleanno insieme al marito in modo molto particolare: “A mezzanotte facciamo l’amore nella vasca termale”, ha detto.

Izzo, che il 22 aprile compirà 72 anni, ha ricordato le abitudini della giovinezza: “Aspettavamo la notte per fare il bagno insieme e amarci fino all’alba”. Ha aggiunto che nella coppia è lei a prendere l’iniziativa: “Sono sempre io che provoco Ricky, ma lui non mi dice mai di no”.

Durante l’intervista, ha anche condiviso un episodio recente: “È successo qualche sera fa, mentre giocava il Milan. Ricky era sul divano e cercava di evitare i miei baci per continuare a guardare la partita, ma alla fine ci sono riuscita”, ha raccontato ridendo.

