Simona Izzo e l'errore choc alle nozze con Ricky Tognazzi

Simona Izzo racconta un errore durante il matrimonio con Ricky Tognazzi causato da un documento sbagliato del sacerdote, che citò il suocero appena scomparso. L’episodio avvenne a Velletri e la sposa rimase senza parole.

Simona Izzo torna a parlare della sua vita privata e lo fa con il tono diretto che la contraddistingue. Ospite in tv, ha ripercorso episodi familiari e momenti personali, mescolando ironia e ricordi più intimi.

Tra aneddoti legati ai figli e al rapporto con la sorella Rossella, l’attrice e regista ha dedicato spazio anche al giorno del suo matrimonio con Ricky Tognazzi, celebrato a Velletri. Un momento che, almeno per qualche istante, ha rischiato di trasformarsi in una scena surreale.

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Durante la cerimonia, infatti, il sacerdote ha pronunciato il nome sbagliato. Al posto dello sposo, ha citato Ugo Tognazzi, padre di Ricky, morto poco tempo prima. Un errore legato ai documenti che ha lasciato la sposa spiazzata proprio nel momento più importante.

L’equivoco è stato chiarito subito dopo, quando ci si è accorti dell’errore formale. La cerimonia è così proseguita regolarmente, ma quell’episodio è rimasto tra i ricordi più strani legati al loro matrimonio.

Izzo ha poi raccontato il rapporto tra suo figlio Francesco e il marito, spiegando come Tognazzi abbia avuto un ruolo importante nella crescita del ragazzo, trasmettendogli passioni e abitudini, dal mare alla cucina.

Nel racconto emerge una famiglia allargata, segnata anche da momenti difficili ma capace di trovare equilibrio tra affetto e ironia, proprio come dimostra quell’errore inatteso durante le nozze.