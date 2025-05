Simona Izzo confessa a 'La volta buona': Controllo Ricky Tognazzi tutti i giorni, sono una gelosona

Home / Social News / Simona Izzo confessa a 'La volta buona': Controllo Ricky Tognazzi tutti i giorni, sono una gelosona

Simona Izzo ha rivelato la sua gelosia per il marito Ricky Tognazzi durante l'intervista a La volta buona, andata in onda oggi, martedì 6 maggio. Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, l’attrice ha ammesso di avere l’abitudine di controllare spesso il cellulare del marito, con cui condivide una lunga storia d’amore che dura da oltre quarant’anni.

Alla domanda diretta della conduttrice: “Hai l'abitudine di controllare il cellulare o il portafogli del tuo partner?”, Izzo ha inizialmente tentato di sviare, per poi confessare con un sorriso: “Sì... più o meno tutti i giorni”. Alla curiosità di Balivo su da quanto tempo lo faccia, l’attrice ha risposto: “Ora lo faccio meno, prima molto di più. Ma Ricky è l’uomo più figo del mondo, meravigliosamente maschio. Ha anche una parte femminile, la sua intelligenza emotiva”.

Spiegando il motivo del suo comportamento, Izzo ha dichiarato ironicamente: “Gli uomini vanno tenuti sotto controllo. Sono come una caldaia, un termostato”, frase che ha divertito il pubblico in studio. Infine, ha concluso senza filtri: “Lo controllo perché sono curiosa e… una gelosona”.

La dichiarazione ha mostrato il lato più spontaneo e ironico dell’attrice, che ha parlato con naturalezza di amore, curiosità e relazioni di lunga durata.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, il segreto della loro lunga unione: A mezzanotte nella vasca termale

Simona Izzo svela il segreto del suo amore duraturo con Ricky Tognazzi: l’intesa fisica. Ospite del programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta e in onda sabato 12 aprile alle 15 su Rai 2, l’attrice ha raccontato come ogni anno festeggi il compleanno insieme al marito in modo molto particolare: “A mezzanotte facciamo l’amore nella vasca termale”, ha detto.

Simona Izzo e la dieta con Ricky Tognazzi: Solo grazie al sesso resistiamo a fame notturna

Mi ha salvato mio marito Ricky Tognazzi che, quando stavo male, mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente aspettando che il malessere passasse.

Simona Izzo contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Primi scontri emersi durante l'ultima puntata di "Ballando con le Stelle". Nella diretta di ieri sera, un acceso confronto ha coinvolto Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli.