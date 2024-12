Incendio in una RSA a Genzano: deceduto un uomo di 76 anni

Oggi, 10 dicembre 2024, intorno alle 17:30, un incendio è scoppiato in una stanza della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell'Istituto San Giovanni di Dio, situato in via Fatebenefratelli 3 a Genzano di Roma. Le fiamme hanno causato la morte di un uomo di 76 anni, nato nel 1948, che ha riportato gravi ustioni risultate fatali.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. I Carabinieri hanno avviato un'indagine per determinare le cause del rogo, attualmente ancora in corso di accertamento.

Le autorità competenti stanno valutando ulteriori misure per prevenire simili tragedie in futuro.

