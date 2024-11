Incidente Mortale sul Lavoro a Refrontolo: Operaio di 69 Anni Deceduto dopo Caduta da Impalcatura

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 novembre 2024, a Refrontolo, in provincia di Treviso. Un operaio di 69 anni, dipendente dell'impresa edile Gazzola di Altivole, è deceduto dopo essere precipitato da un'impalcatura situata in un cantiere di via Mulinetto. La caduta, da un'altezza di circa 5 metri, ha causato un trauma cranico fatale. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi del Suem 118, l'uomo è deceduto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per le indagini del caso.

