Tregua annunciata da Putin: Kiev denuncia nuovi attacchi russi su Sumy

È scattata alla mezzanotte di oggi, giovedì 8 maggio, la tregua unilaterale proclamata da Vladimir Putin in occasione del Giorno della Vittoria, ma il cessate il fuoco non sembra trovare riscontro sul campo. Le forze ucraine hanno denunciato nuovi bombardamenti russi nella regione di Sumy, nel nord del Paese, avvenuti nelle prime ore del mattino. Secondo quanto riferito dall'Aeronautica Militare ucraina tramite Telegram, aerei russi hanno lanciato ripetutamente bombe teleguidate sull’area, segnalando inoltre intensa attività aerea in direzione est. Parallelamente, nella Russia occidentale, il governatore di Lipetsk, Igor Artamonov, ha riferito di attacchi di droni e allarmi antiaerei attivati nella regione, indicando un aumento della tensione anche sul versante russo.

