Formula 1 GP Bahrein 2025: programma completo e diretta tv su Sky e Now

Formula 1 pronta a scendere in pista per il GP del Bahrein, quarto round del Mondiale 2025 dopo le gare in Australia, Cina e Giappone. Il Circuito Internazionale del Bahrein ospita un nuovo weekend ricco di azione, da venerdì 11 a domenica 13 aprile. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now.

Venerdì 11 aprile si parte con la prima sessione di prove libere alle 13:30, seguita dalla seconda alle 17. Sabato 12 aprile spazio alla terza sessione di libere alle 14:30, il Warm Up alle 17:15 e le qualifiche alle 18. Domenica 13 aprile la gara scatterà alle 17.

Programma completo GP Bahrein 2025

Venerdì 11 aprileOre 13:30 – F1: Prove Libere 1Ore 14:30 – Paddock LiveOre 17:00 – F1: Prove Libere 2

Sabato 12 aprileOre 14:30 – F1: Prove Libere 3Ore 17:15 – Warm UpOre 18:00 – F1: Qualifiche

Domenica 13 aprileOre 17:00 – F1: Gara

Il Gran Premio del Bahrein sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now.

