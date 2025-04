Formula 1 GP Giappone 2025: orari TV e diretta Sky del weekend a Suzuka

Torna la Formula 1 con il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 dopo Australia e Cina. Il Circus fa tappa a Suzuka per un weekend ricco di appuntamenti in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

Si parte nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile con le prime prove libere, mentre la gara scatterà domenica 6 aprile alle 7.

Programma completo del GP di Suzuka 2025 (ora italiana):

Venerdì 4 aprile

4.15: Paddock Live

4.30: Prove Libere 1

5.30: Paddock Live

7.45: Paddock Live

8.00: Prove Libere 2

9.00: Paddock Live

9.30: Paddock Live Show

Sabato 5 aprile

4.15: Paddock Live

4.30: Prove Libere 3

5.30: Paddock Live

7.15: Warm Up

7.30: Paddock Live

8.00: Qualifiche

9.15: Paddock Live

9.45: Paddock Live Show

10.15: Qualifiche (replica)

12.45: Qualifiche (replica)

14.45: Qualifiche (replica)

Domenica 6 aprile

5.30: Paddock Live

7.00: Gara

9.00: Paddock Live

9.30: Debriefing

10.00: Notebook

10.15: Race Anatomy

11.15: Gara (replica)

14.00: Gara (replica)

16.00: Gara (replica)

L'intero weekend sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e disponibile in streaming su Now.

