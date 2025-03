TikTok introduce nuove funzionalità per la sicurezza degli adolescenti

TikTok ha annunciato oggi l'introduzione di nuove funzionalità per migliorare la sicurezza e il benessere digitale degli adolescenti sulla piattaforma. Questi aggiornamenti, sviluppati in collaborazione con esperti e famiglie, offrono ai genitori strumenti più efficaci per supportare i propri figli nell'uso consapevole dell'app.

Pausa dallo schermo

Questa funzione permette a genitori e tutori di impostare restrizioni personalizzate per limitare l'accesso a TikTok in specifiche fasce orarie, come durante i pasti, l'orario scolastico o la sera. In questo modo, è possibile favorire un equilibrio tra l'uso dell'app e altre attività quotidiane.

Visibilità sulla rete sociale

I genitori possono ora visualizzare chi i propri figli seguono su TikTok, chi li segue e quali account hanno bloccato. Questa maggiore trasparenza facilita un dialogo più consapevole sulle interazioni sociali online degli adolescenti.

Notifiche sulle segnalazioni di contenuti

Nei prossimi mesi, quando un adolescente segnalerà un video come inappropriato, un genitore, un tutore o un adulto di fiducia riceverà una notifica, anche se non collegato tramite la funzione "Collegamento famigliare". Questo permetterà agli adulti di essere informati sui contenuti che i ragazzi ritengono problematici.

Tempo di riposare

Per gli utenti tra i 13 e i 15 anni, se attivi su TikTok dopo le 22:00, l'app mostrerà un promemoria a schermo intero con musica rilassante, incoraggiando una pausa e favorendo il relax. Nelle prossime settimane, verranno introdotti elementi meditativi per migliorare questa esperienza.

Verifica dell'età e collaborazione con Telefonica

TikTok sta esplorando nuove modalità di verifica dell'età degli utenti, collaborando con operatori come Telefónica per utilizzare le informazioni fornite dai gestori telefonici. L'obiettivo è garantire che solo gli utenti appropriati accedano alla piattaforma, proteggendo i minori da contenuti non adatti.

Questi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nell'impegno di TikTok per creare un ambiente digitale sicuro e positivo per gli adolescenti, offrendo al contempo strumenti utili ai genitori per monitorare e guidare l'esperienza online dei propri figli.

