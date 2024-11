Tragedia a Nole: bimba di 10 mesi trovata morta in casa

Nella mattinata del 22 novembre 2024, a Nole, un comune nel Basso Canavese in provincia di Torino, una bambina di dieci mesi è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. A dare l'allarme è stato il padre, che ha immediatamente contattato i soccorsi. All'arrivo dei carabinieri, la piccola è stata rinvenuta nella vasca da bagno.

Secondo le prime ricostruzioni, la madre della bambina avrebbe tentato il suicidio dopo l'accaduto, infliggendosi una ferita al torace con un coltello da cucina. Attualmente, la donna è ricoverata in ospedale sotto stretta sorveglianza.

Le autorità stanno conducendo approfondite indagini per chiarire le circostanze della tragedia. Non si esclude l'ipotesi di infanticidio, considerando le condizioni in cui è stata trovata la bambina e il tentativo di suicidio della madre.

La comunità di Nole è profondamente scossa dall'evento, e le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere le motivazioni che hanno portato a questa drammatica situazione.

