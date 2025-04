Griezmann e i suoi tre figli nati l’8 aprile: la coincidenza che diventa tradizione

Antoine Griezmann festeggia ogni 8 aprile una “tripletta” molto speciale: i compleanni dei suoi tre figli, tutti nati lo stesso giorno ma in anni diversi. La primogenita Mia è venuta al mondo nel 2016, durante il primo periodo dell’attaccante francese con l’Atlético Madrid. Due anni più tardi, nel 2018, Mia era tra le sue braccia quando vinse la Coppa del Mondo in Russia. L’8 aprile 2019, mentre Griezmann si trasferiva al Barcellona per 120 milioni, è nato il secondo figlio, Amaro. Il 2021 ha segnato il ritorno del calciatore all’Atlético e, ancora una volta l’8 aprile, è nata Alba, la terzogenita.

Una coincidenza diventata consuetudine familiare, anche se del tutto involontaria. “Non è stato niente di intenzionale o pianificato”, ha raccontato Griezmann al Journal De Femmes. In un’intervista a Le Figaro ha aggiunto: “È pazzesco! Non ho una pozione magica, ma quando sei rilassato, senza allenamenti o partite, le cose accadono in modo naturale”.

Il caso Griezmann non è l’unico al mondo. Una famiglia pakistana di Larkana detiene un record ancora più impressionante: Ameer Ali Mangi e Khudeja Ameer hanno avuto sette figli, tutti nati l’1 agosto tra il 1992 e il 2003, esattamente come i genitori, nati entrambi lo stesso giorno. La coppia ha persino scelto quella data per sposarsi.

Francia - Griezmann lascia i Bleus: Spazio alla nuova generazione - Antoine Griezmann lascia la nazionale francese, dopo dieci anni e due finali dei mondiali (una vinta nel 2018 e una persa nel 2022). L'annuncio arriva sui social: "Chiudo questo capitolo della mia vita. È con profonda emozione che annuncio il mio ritiro da giocatore della Francia, dopo dieci anni incredibili.

Griezmann sospende collaborazione con Huawei per la repressione contro gli uiguri - Il calciatore francese Antoine Griezmann si è distinto ancora una volta con un gesto forte, ha sospeso la collaborazione con Huawei per sostenere gli uiguri perseguitati da Pechino.Sono finiti i tempi in cui atleti di alto livello, troppo preoccupati per la loro immagine, non osavano mai parlare di argomenti delicati? La domanda sorge spontanea, poiché le recenti posizioni assunte da alcuni calciatori, in particolare sulla violenza della polizia o sul razzismo, hanno sorpreso gli osservatori.