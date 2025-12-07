Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno a Tel Aviv: una coincidenza da record

Tre fratelli sono diventati padri nello stesso giorno, accogliendo in famiglia un totale di quattro bambini. Un evento raro che ha attirato l’attenzione dei media per la straordinaria coincidenza.

I lieti eventi si sono verificati in Israele, all’ospedale Ma’ayanei Hayeshua di Bnei Brak, a sud di Tel Aviv. La notizia, riportata dai media israeliani e rilanciata dal portale Infobae, ha rapidamente fatto il giro del mondo.

“Niente avrebbe potuto prepararci a un momento così speciale”, ha dichiarato l’ospedale dopo le nascite avvenute nell’arco di poche ore durante la giornata di martedì.

Le tre coppie sono arrivate in ospedale in momenti differenti. I primi due parti sono stati singoli, mentre la moglie del terzo fratello ha dato alla luce due gemelli, portando così a quattro il numero totale dei nuovi arrivati.