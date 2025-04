Sonego e Cobolli al Masters 1000 di Montecarlo: orari, avversari e diretta tv

Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli scendono oggi in campo al Masters 1000 di Montecarlo, dopo le vittorie al primo turno di Musetti e Berrettini. Il torinese affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, numero 51 del mondo, nel primo confronto diretto tra i due, in programma martedì 8 aprile alle ore 11.

Il fiorentino Flavio Cobolli, reduce dal successo all’ATP 250 di Bucarest, sfiderà il serbo Dusan Lajovic, attualmente 109 del ranking ATP. I due si sono già affrontati agli ottavi dell’ATP di Umago nel 2023, con vittoria di Lajovic in tre set. Il match odierno è previsto non prima delle 13.

Entrambi gli incontri, come tutte le partite del Masters 1000 di Montecarlo, saranno trasmessi in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

