Treviso, bimbo di 4 anni fa 70 chiamate a 112 e 118 giocando con lo smartwatch all'asilo

Un bambino di 4 anni ha mandato in tilt le centrali operative del 118 e del 112 a Treviso effettuando 70 chiamate mute in meno di un’ora mentre si trovava all’asilo. L’episodio è avvenuto venerdì scorso a Oderzo, come riportato dalla Tribuna di Treviso. Le chiamate hanno inizialmente messo in difficoltà gli operatori del Suem e dei carabinieri, che solo dopo ripetuti tentativi sono riusciti a capire di avere a che fare con un bambino. Una pattuglia dell’Arma si è recata all’asilo e ha scoperto che il piccolo non aveva un telefono, come ipotizzato all’inizio, ma uno smartwatch dotato della funzione per contattare esclusivamente i numeri di emergenza.

Polemiche a Treviso per la rappresentazione di Anna Karenina al Teatro Mario Del Monaco - Il Teatro Mario Del Monaco di Treviso è al centro di una controversia riguardante la messa in scena di "Anna Karenina" di Lev Tolstoj, in programma dal 27 al 30 marzo 2025. La decisione di rappresentare questo classico della letteratura russa ha scatenato un acceso dibattito sui social media, con alcuni utenti che hanno accusato il teatro di promuovere indirettamente la propaganda filo-Putin, considerando l'attuale conflitto in Ucraina.

Treviso: Mauro Pereni muore dopo essere stato accoltellato dalla convivente - Mauro Pereni, 67 anni, è deceduto durante un intervento chirurgico all'ospedale di Treviso dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri nella sua abitazione a Preganziol. La presunta responsabile, una donna di 56 anni, amica della defunta moglie di Pereni, lo ha ferito al torace al culmine di una lite.

Treviso: Insulti sessisti a giovane arbitra durante partita di basket a Motta di Livenza - Sabato 8 marzo 2025, durante una partita di basket della Divisione Regionale 1 a Motta di Livenza (Treviso), l'arbitra diciottenne Alice Fornasier è stata vittima di insulti sessisti da parte della madre di un giocatore della squadra locale. L'episodio è avvenuto proprio nella Giornata Internazionale della Donna.