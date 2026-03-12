Picchia la moglie davanti ai figli, bimbo di 9 anni chiama il 112 e fa arrestare il padre

Un uomo di 37 anni ha aggredito la moglie con un tubo di metallo davanti ai figli piccoli. A chiedere aiuto è stato il figlio di nove anni che, in lacrime, ha chiamato il 112 mentre la violenza avveniva in casa.

Un bambino di nove anni ha preso il telefono e ha chiamato i soccorsi mentre il padre stava aggredendo la madre in casa. È accaduto a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Il piccolo, tra le lacrime, ha raccontato all’operatore del 112 che l’uomo stava colpendo la donna e ha chiesto aiuto mentre il fratellino di quattro anni era presente alla scena.

La telefonata è arrivata alla centrale dei carabinieri martedì 10 marzo. Il bambino ha spiegato che il padre stava usando un tubo di metallo per picchiare la madre. L’operatore è rimasto al telefono con lui per calmarlo e tenerlo al sicuro mentre una pattuglia veniva inviata immediatamente all’indirizzo indicato.

Quando i militari sono entrati nell’abitazione hanno ricostruito quanto era appena accaduto e hanno fermato l’uomo, un marocchino di 37 anni. L’aggressione si era consumata davanti ai due figli piccoli, che avevano assistito alla scena di violenza.

Dopo l’intervento dei carabinieri l’uomo è stato arrestato. Era già sottoposto a una misura alternativa ed era in prova ai servizi sociali. Il magistrato di sorveglianza, valutato l’episodio, ha deciso di aggravare la misura e ha disposto la sua carcerazione.