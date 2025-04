Il truccatore dei vip Diego Dalla Palma: “Aggredito e massacrato dalla persona con cui avevo una relazione”

Diego Dalla Palma ha raccontato un episodio drammatico del suo passato durante il podcast One More Time di Luca Casadei. Il celebre truccatore dei vip ha svelato di essere stato aggredito e massacrato da una persona con cui aveva una relazione, un fatto avvenuto circa quindici anni fa mentre viveva in Viale Piave, a Milano. “Sono stato assalito in casa dalla persona con cui uscivo, alla quale avevo aperto la porta. Poi non ricordo più nulla”, ha detto Dalla Palma.

Durante l’intervista, ha ricordato le conseguenze fisiche dell’aggressione: “Sono stato due mesi all’estero per curare un problema a un testicolo, uno a un polmone e uno a un timpano”. Ha spiegato che l’aggressore, con cui aveva una relazione, gli avrebbe chiesto dei soldi, poi lo avrebbe tramortito e tentato di strangolarlo.

Dalla Palma ha descritto l’uomo come un quarantenne capoverdiano, affascinante, elegante e con modi raffinati, tanto da sembrare un modello. Solo successivamente ha scoperto che aveva trascorso quattordici anni in carcere a Capo Verde ed era responsabile di gravi reati contro uomini e donne.

Il racconto si è fatto ancora più crudo con un dettaglio scioccante su un’altra vittima nota del mondo televisivo, che l’aggressore avrebbe attirato con l’inganno per poi mordergli e staccargli il glande. “Era un delinquente di prim’ordine”, ha concluso Dalla Palma.