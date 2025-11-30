Chi è Diego Dalla Palma a Verissimo: la scelta radicale del maestro della bellezza

Diego Dalla Palma, icona dello stile e della bellezza italiana, sarà oggi ospite a Verissimo per raccontare davanti a Silvia Toffanin la decisione più personale e controversa della sua vita: quella di programmare la propria morte prima di compiere 80 anni.

Figura di riferimento nel mondo dell’immagine, Dalla Palma ha iniziato il suo percorso come costumista e scenografo, lavorando nei principali teatri italiani e collaborando per dieci anni con la Rai. La sua visione creativa lo ha poi portato a fondare una linea cosmetica diventata un marchio di successo internazionale.

In un’intervista al Corriere della Sera, il 75enne stylist ha rivelato di aver già fissato la data della sua morte e di aver predisposto ogni dettaglio insieme ad avvocato e notaio. «Non voglio affrontare il numero 80», ha dichiarato. «Ho conosciuto la malinconia e il dolore, mai la tristezza. Oggi mi sento leggero, quasi felice. E senza alcuna paura. Ho deciso».

Dalla Palma ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto verso questa scelta: la percezione del corpo che cambia, piccoli gesti quotidiani che iniziano a pesare, come alzarsi da una sedia senza perdere equilibrio. «Devo cambiare le mutande due volte al giorno. La mente non è più quella di prima», ha raccontato con sincerità.

Sulle modalità, ha rivelato di aver pianificato tutto: un medico lo assisterà con un composto preparato appositamente. Il momento avverrà all’estero, in un luogo a lui caro, in totale riservatezza. «Prima vivrò un periodo meraviglioso: buon cibo, un buon vino. Ho architettato una situazione tranquilla. Me ne andrò gioiosamente. Quello che mi è stato preparato è velocissimo: due, tre minuti».