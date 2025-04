Lorenzo Del Moro di Amici: Chi è, età, carriera, origini, Instagram e gossip con Cristina Ferrara

Lorenzo Del Moro è uno dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi e lavora anche come coreografo. Nato il 25 maggio 1994, è originario di Roma ma ha vissuto a Cerveteri. Nel 2025 compie 31 anni. Ha iniziato a studiare danza classica e contemporanea a 16 anni e ha partecipato come allievo alla tredicesima edizione del programma nel 2014. Fu ammesso al Serale tramite una sfida, entrando nella Squadra Bianca guidata da Moreno. Dal 2018 è stabilmente tra i ballerini professionisti del talent di Canale 5, dividendo il suo lavoro tra Roma e Parigi.

A livello mediatico, il suo nome è emerso anche in ambito gossip. Ad aprile 2025 è stato menzionato a Uomini e Donne, quando durante una registrazione è stata mostrata una foto che lo ritrae in un ristorante insieme a Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri. La segnalazione è arrivata da Margherita, dama del Trono Over. Cristina ha spiegato che si trattava solo di una conversazione tra amici.

Il profilo Instagram di Lorenzo è @lorenzodm e conta oltre 25.000 follower. Non è noto se sia fidanzato, poiché mantiene la sua vita sentimentale riservata.

