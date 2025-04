Roma, 13enne colpito alla testa da un proiettile: lotta tra la vita e la morte

Un ragazzo di 13 anni è stato ferito gravemente alla testa da un colpo di arma da fuoco a Roma. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo intorno alle 23 di ieri sera. Le sue condizioni sono critiche e si trova in pericolo di vita.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato San Paolo e della Squadra mobile, intervenuti dopo la segnalazione ricevuta dal posto di polizia dell’ospedale. Nell’abitazione del tredicenne, di nazionalità italiana, è stata rinvenuta una pistola detenuta legalmente. Gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un incidente.

