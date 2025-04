Napoli, 14enne accoltella un coetaneo in centro: fermato per tentato omicidio

Un 14enne incensurato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro con l'accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato in piena notte nella zona di Piazza Dante, dove il giovane avrebbe attirato un coetaneo con la scusa di un chiarimento dopo un litigio precedente. Appena raggiunto il luogo, la vittima è stata colpita con due coltellate, una al braccio e una all’addome. Quest'ultima ha causato una grave emorragia, rendendo necessario il trasporto urgente in pronto soccorso.

La Centrale Operativa ha immediatamente attivato i carabinieri, che hanno raccolto le prime informazioni direttamente dalla vittima, in grado di identificare il suo aggressore. Le successive indagini, avviate con rapidità, hanno consentito di ascoltare testimoni e analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Grazie a questi elementi, i militari sono riusciti a identificare e rintracciare il sospettato in breve tempo.

Al momento del fermo, il 14enne indossava ancora gli stessi vestiti ripresi dalle telecamere. Il ragazzo è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza su disposizione della Procura per i Minorenni di Napoli ed è in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minori.

